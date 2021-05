Diminui o número de internados com covid-19 no Hospital Baptista de Sousa

24/05/2021 21:06 - Modificado em 24/05/2021 21:06

O Hospital Baptista de Sousa em São Vicente tem neste momento um total de 6 doentes internados com covid-19, diminuindo consideravelmente o número registado na semana passada que era de 24. Os seis pacientes encontram-se todos estáveis e a recuperar da infeção.

A nível nacional estão neste momento um total de 32 pessoas internadas, sendo que no Hospital Agostinho Neto estão 6 pessoas internadas, duas estão numa situação grave, 6 pacientes internados no Hospital Regional Santa Rita Vieira, todos estáveis, ainda 1 doente internado no Hospital Ramiro Figueira no Sal, que está em situação mais crítica. O Hospital São Francisco de Assis no Fogo, tem seis pessoas internadas, mas estáveis. Já no Hospital Regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão estão quatro pessoas internadas, todos estáveis.

Na Boa Vista estão duas pessoas internadas e em São Nicolau uma pessoa, todos estáveis.

A taxa de ocupação dos hospitais cifra-se em 40%, de acordo com Jorge Noel Barreto. Em relação aos óbitos registados no país até ao momento, o mesmo sustentou que as pessoas com idade igual ou superiores a 60 anos, ainda constituem a maioria das pessoas que tem falecido de covid-19, cifrando-se em (82%).