Pessoas com 45 ou mais anos já podem agendar a vacinação contra a covid-19

24/05/2021 20:53 - Modificado em 24/05/2021 20:53

Depois de os maiores de 60 anos, a plataforma de auto-agendamento da vacina contra a covid-19 permite a partir desta segunda-feira, 24, a inscrição das pessoas com 45 ou mais anos.

Esta informação foi avançada hoje por Jorge Noel Barreto, director nacional da Saúde em conferência de imprensa semanal sobre o ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde, realçando que a inscrição que vai até 08 de junho permitirá às estruturas de saúde organizarem melhor as pessoas pelos dias de vacinação. “Apelamos as pessoas que façam as suas inscrições de preferência até 08 de junho” sustentou.

Neste momento assevera que 21.657 pessoas já receberam pelo menos uma dose das vacinas disponíveis em Cabo Verde. Tendo em conta a população elegível para vacinação que se cifra nas 395 mil pessoas, não incluindo as crianças que são o grupo que não podem ser vacinados, diz Barreto que cerca de 5,5% da população cabo-verdiana já se encontra imunizada, com pelo menos uma dose das vacinas disponíveis no país.

Em relação às pessoas que tem idade igual ou superior a 60 anos um total de 15.684 já tomaram a primeira dose de uma das vacinas. Já os profissionais de saúde 4.108 já foram imunizados com uma das doses, representando 96,2% daquilo que está previsto no plano nacional de vacinação.

“A vacinação está a decorrer sem sobressaltos e constrangimentos de maiores”, vincou este responsável adiantando que Cabo Verde deverá receber brevemente mais 31.200 doses da vacina da AstraZeneca, no âmbito da iniciativa Covax.

“Estas doses permitirão dar continuidade à vacinação. Também existe a possibilidade da China doar vacinas, o que são boas notícias e que deverá ocorrer brevemente” sustentou Jorge Barreto, apontando para o início de junho a chegada destas vacinas a Cabo Verde, sem especificar o numero de vacinas a serem doadas pela China.

O mesmo vincou que a partir desta segunda-feira, 24, vão alargar paralelamente a inscrição para a vacinação de outros grupos contemplados no plano de vacinação, como os doentes crónicos, polícias, professores e forças armadas.

Para as pessoas que querem vacinar o mesmo aponta que devem entrar em contacto com a linha da Casa do Cidadão que é gratuita (800-2008), ou o formulário que foi disponibilizado online e que pode ser encontrado no site covid-19.cv.