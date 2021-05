Covid-19: Mais dois óbitos e 77 infetados em Cabo Verde

24/05/2021 20:29 - Modificado em 24/05/2021 20:29

Cabo Verde registou mais 77 casos positivos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e dois óbitos na cidade da Praia, elevando para 258 o total de mortes provocadas pela doença, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

De um total de 664 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde informou que 77 deram resultado positivo para o novo coronavírus, numa taxa de positividade de 11,6%.

O maior número de casos diários foi registado na cidade da Praia, com 21, e também mais duas pessoas morreram na capital do país por complicações associadas à covid-19.

Os restantes municípios da ilha de Santiago com novas infeções saõ, designadamente Santa Catarina (13), Tarrafal (1), São Miguel (3), Santa Cruz (3) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Na ilha de São Vicente foram reportados mais 17 casos novos, enquanto o Maio tem 5, a Brava registou um caso, Santo Antão com 10, sendo 6 em Ribeira Grande e 4 no Porto Novo, o Fogo com 2, com Mosteiros e Santa Catarina com um caso cada.

Desde domingo que as autoridades sanitárias de Cabo Verde deram alta a mais 347 doentes, com o país a passar a contabilizar 27.189 casos considerados recuperados desde o início da pandemia no arquipélago.

Com os novos dados, Cabo Verde chegou a um total de 29.411 casos positivos acumulados, dos quais 258 resultaram em óbitos e contabiliza 1.947 casos ativos.