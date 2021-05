Observatório de Cidadania Ativa pede que responsáveis por suposto crime de violência sexual contra menor na cidade da Praia sejam “devidamente punidos”

24/05/2021 16:43 - Modificado em 24/05/2021 16:43

O Observatório Cidadania Ativa, ao tomar conhecimento de mais um caso de violência sexual contra uma menor, este ocorrido na semana passada, na cidade da Praia, presta a sua solidariedade à vítima e seus familiares e pede que os responsáveis sejam, “devidamente punidos”.

A reação do Observatório de Cidadania Ativa, vem na sequência do caso de uma adolescente de 14 anos que foi sequestrada e agredida sexualmente na semana passada, por dois jovens, no bairro de Safende, na cidade da Praia.

De acordo com informações veiculadas pela imprensa, o irmão de nove anos, que se fazia acompanhar da vítima, foi amarrado e obrigado a assistir tudo. A mãe, desesperada, clama por justiça e teme pela vida dos filhos.

Nisto, o OCA reforça o apelo no sentido de as autoridades competentes “prestarem toda a atenção e apoio psicológico à menor para que possa superar este terrível episódio”, assim como ao seu irmão que, conforme foi noticiado, foi obrigado a assistir à violação.

“Vai mais um grito de repúdio e de condenação. Um abraço solidário à vítima” lê-se na nota do Observatório de Cidadania Ativa.