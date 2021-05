Virgin Galactic deu “grande passo” para o turismo espacial

24/05/2021 13:47 - Modificado em 24/05/2021 13:47

A aeronave Unity chegou a uma distância da Terra de quase 90km.

AVirgin Galactic completou o primeiro voo espacial com tripulação no sábado, dia 22, a uma distância de quase 89 quilómetros da superfície da Terra. Este foi o primeiro voo da empresa de Richard Branson em dois anos.

A aeronave Unity foi carregada pelo VMS Eve que, depois de libertada, foi pilotada pelos tripulantes até ao seu ponto mais alto. Depois de voltar em segurança até à Terra, ficou claro que os planos da Virgin Galactic de iniciar voos de turismo espacial nos próximos anos têm ‘pernas’ para andar.

“Foi perfeito. Vamos agora analisar os dados da forma mais completa como sempre fazemos”, apontou o CEO da Virgin Galactic, Michael Colglazier, ao The Verge. O executivo considerou o voo um “grande passo em frente tanto para a Virgin Galactic como para o voo espacial com humanos”.

Abaixo pode ver uma publicação de Twitter com algumas das imagens do voo.

Today’s view: Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2