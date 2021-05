Desova de Tartarugas: Praia de João Évora vai contar com vigia noturna

23/05/2021 23:18 - Modificado em 23/05/2021 23:18

Em preparações para o arranque da temporada de desova que se vai iniciar em Agosto próximo e decorre até outubro, a Associação Ponta d´Pom, que há 14 anos desenvolve campanhas de proteção de tartarugas em São Vicente, vai pela primeira vez colocar vigia noturna na Praia de João Évora durante o período de desova.

Conforme o presidente da Associação, Albertino Gonçalves, diz à Inforpress que a associação vai deslocar para uma vigia noturna com quatro pessoas e teremos turnos com duas pessoas nas praias.

No entanto, explica que vão trabalhar com um novo modelo de vigilância das praias, que incluem as diretrizes emanadas pela Direção Nacional do Ambiente, esta que por sua vez se espelha nas orientações do Ministério da Saúde para a prevenção da covid-19.

Segundo Albertino Gonçalves, o projeto de proteção das tartarugas tem três coordenadores e dez monitores e já contam com 70 pessoas inscritas para pertencer à bolsa de voluntários da Associação Ponta d´Pom.

De relembrar que ilha de São Vicente registou, no ano passado, mais de dois mil ninhos de desova de tartarugas marinhas, a maioria na Praia Grande. A campanha de proteção de tartarugas termina agora no final de outubro.