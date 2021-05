Morreu uma das crianças feridas após queda de teleférico em Itália

23/05/2021 20:40 - Modificado em 23/05/2021 20:40

Número de vítimas mortais aumentou para 14. Criança de 9 anos morreu horas depois de ter chegado ao hospital.

Aumentou para 14 o número de mortos na sequência da queda de uma cabina de teleférico, este domingo, em Stresa, estação balnear do Piemonte nas margens do lago Maior, no norte de Itália.

Na sequência do acidente, duas crianças ficaram em estado grave, mas uma delas, de nove anos, acabou por não resistir aos ferimentos horas depois de ter dado entrada no hospital, em Turim.

Entre as 14 vítimas mortais está também uma criança de dois anos.

Quanto à outra criança ferida, segundo informações prestadas pelo hospital, sofreu fraturas nas pernas e um traumatismo tóraco-abdominal, encontrando-se consciente.

O acidente ocorreu cerca das 12h30 locais (11h30 em Lisboa) a 100 metros da estação do cume, segundo nota do Ministério das Infraestruturas, e ter-se-á devido a um cabo que se partiu, causando a queda da cabina, na qual se encontravam 15 pessoas.

