Cabo Verde enfrenta em junho a seleção olímpica do Brasil em jogo particular

23/05/2021 20:21 - Modificado em 23/05/2021 20:21

A seleção cabo-verdiana de futebol realiza, no próximo dia 05 de junho, no Estádio Partizan, na Sérvia, uma partida de carácter particular com a seleção olímpica do Brasil, anunciou este domingo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

O organismo máximo do futebol nacional, em nota de imprensa, informa que o convite partiu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e se enquadra no plano de preparação da seleção olímpica brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio, enquanto que para Cabo Verde servirá de preparação para as eliminatórias do Mundial do Qatar.

Informa a mesma fonte, que o jogo com a Guiné Bissau, inicialmente previsto para o dia 05 de junho, foi remarcado para 10 de junho. Após o jogo com o Brasil, a comitiva cabo-verdiana viaja para a capital senegalesa, onde a seleção de Cabo Verde vai defrontar, a 08 de junho, a congénere do Senegal.