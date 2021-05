Cabo Verde regista mais 136 novos casos e 185 recuperados nas últimas 24 horas

23/05/2021 20:02 - Modificado em 23/05/2021 20:02

Cabo Verde contabilizou mais 136 infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, passando a ter agora um total de 29.334 casos positivos acumulados.

Conforme informações avançadas pelo Ministério da Saúde, os 136 novos casos saíram do processamento de 889 amostras, das quais a Praia com (45), São Domingos (um), Santa Catarina (16), São Salvador do Mundo (sete), Tarrafal (um), São Miguel (um), Santa Cruz (um), São Lourenço dos Órgãos (três).

Ainda foram diagnosticados casos em São Filipe do Fogo (sete), Mosteiros (três), Ribeira Grande de Santo Antão (dois), Porto Novo (10), São Vicente (26), Ribeira Brava de São Nicolau (três), Boa Vista (três) e Maio (sete).

No entanto, houve mais 185 pessoas consideradas recuperadas tendo agora 26.842 altas.

O país passa a contabilizar 2.219 casos ativos, 256 óbitos, oito óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 29.334 casos positivos acumulados.