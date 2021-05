Covid-19: Cabo Verde com o registo de mais duas mortes (S. Vicente e Boa Vista) e mais 189 novos casos

22/05/2021 21:45 - Modificado em 22/05/2021 21:45

Segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pelas autoridades sanitárias, o nosso país registou nas últimas 24 horas 189 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, resultado de um total de 1.536 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia, com uma taxa de positividade de 10,7%.

Há ainda o registo de duas mortes nas ilhas de S. Vicente e Boa Vista.

O concelho da Praia, o principal foco da doença no arquipélago, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, continua a ser o mais fustigado pela pandemia da Covid-19, tendo registado nas últimas 24 horas mais 77 novos casos que resultaram de 662 amostras analisadas (com uma taxa de positividade de 11,6%), contando agora com 1.075 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago registaram-se casos nos concelhos de Santa Catarina (10), São Salvador do Mundo (3), São Miguel (2), Santa Cruz (1) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Os mesmos dados divulgados hoje indicam que a ilha de S. Vicente, outro dos focos de pandemia nas ilhas, registou mais 33 casos novos em 189 amostras analisadas (com uma taxa de positividade de 17,5%). Há ainda o registo na ilha de mais uma morte por causas associadas à covid-19, registando ao momento 284 casos ativos da doença.

Há ainda o registo de casos de covid-19 nas ilhas do Fogo (18), Santo Antão (8), Maio (4), Boa Vista (4), ilha que registou mais uma morte, Brava (3) e S. Nicolau (um).

Nas últimas 24 horas 201 infetados foram dados como recuperados da doença, elevado o total de recuperados para 26.657. Já o total de mortes por complicações associadas à covid-19 subiu para 256, além de oito por causas externas.

Desde 19 de março de 2020, quando foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19 no arquipélago (na ilha da Boa Vista), Cabo Verde tem um acumulado de 29.198 casos de SARS-CoV-2. Quanto ao número de casos ativos no arquipélago é hoje de 2.268.