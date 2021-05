Voo da TAP para Cabo Verde desviado para a ilha do Porto Santo por emergência médica

21/05/2021 20:30 - Modificado em 21/05/2021 20:30

Um avião da TAP Air Portugal que fazia na manhã desta sexta-feira, dia 21 de maio, um voo regular, entre os aeroportos Humberto Delgado/Lisboa, e Nelson Mandela/Praia, na ilha de Santiago, foi desviado para o aeroporto da ilha do Porto Santo, devido a doença súbita de um passageiro.

De acordo com a NewsAvia agência especializada em aviação, o comandante da aeronave, um Airbus A320neo, tinha solicitado a aterragem no Aeroporto da Madeira, ilha que tem um hospital central com mais valências médicas, mas foi obrigado a aterrar na ilha vizinha do Porto Santo, devido a ventos fortes e cruzados na zona da pista da Madeira, onde as aterragens estiveram condicionadas durante a manhã.

O avião aterrou no Porto Santo pelas 11h00, tendo desembarcado um passageiro de nacionalidade cabo-verdiana, de 54 anos de idade, que foi, mais tarde, transferido para a ilha da Madeira num avião C295 da Força Aérea Portuguesa, que se encontra estacionado na ilha do Porto Santo, para situações de emergência e resgate.

A mesma fonte assegura que o passageiro deu entrada no Hospital Central Dr. Nélio Mendonça, na cidade do Funchal, ao princípio da tarde, depois de ter sido assistido por uma equipa médica do Centro de Saúde do Porto Santo.

O avião da TAP retomou a viagem para Cabo Verde, pelas 12h02, tendo aterrado na cidade da Praia, pelas 12h56 locais (menos uma hora UTC).