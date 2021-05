INSP vai realizar estudo sobre impacto da Covid-19 na saúde mental da população cabo-verdiana

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), vai realizar um estudo sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental da população Cabo-verdiana, cujo objetivo é analisar e conhecer o impacto psicológico e social da pandemia e das medidas restritivas na população.

De acordo com o INSP, este estudo nacional terá a duração de uma semana, e vai decorrer na última semana de maio, levando ao terreno cerca de 72 inquiridores, essencialmente profissionais de saúde, nomeadamente psicólogos, enfermeiros e assistentes socias.

Para isso, os inquiridores e supervisores de todas as ilhas iniciaram a formação de preparação para o terreno, na quinta-feira, 20, via plataforma zoom e presencias para os inquiridores de alguns concelhos de Santiago.

Para a presidente do INSP, Maria da Luz Lima, que falava durante a abertura da formação, “a realização deste estudo trata-se de um sonho que se torna realidade”, porque segundo avançou desde a saída do estado de emergência que se sentiu a necessidade desta operação investigativa, para se conhecer os impactos da pandemia e das medidas restritivas no seio dos profissionais de saúde e da população em geral.

Maria da Luz Lima disse ainda que neste momento vai se avançar com o estudo na população no sentido de se ter um conhecimento melhor e baseado em evidências e poder definir intervenções mais assertivas ao nível da saúde mental da população.

A formação está a ser ministrada pelos investigadores e equipa técnica do Projeto nomeadamente Jaclin Freire, Psicóloga e Assessora do Ministro da Saúde que é a investigadora Principal do projeto, Edna Lopes Duarte Psicóloga Clínica e Investigadora e Coordenadora da parte do INSP e Júlio Rodrigues, Investigador. A amostra do estudo é direcionada a 3.520 indivíduos a partir dos 18 anos.

O referido estudo vai ser realizado pelo INSP e o Ministério da Saúde, com a parceria da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde e da Organização Oeste Africana da Saúde.