Futebol: Cancelado jogo amigável entre as seleções femininas de Luxemburgo e Cabo Verde

21/05/2021 15:03 - Modificado em 21/05/2021 15:04

O jogo amigável entre as seleções femininas de Luxemburgo e Cabo Verde, que estava agendado para o mês de junho foi cancelado, devido a pandemia da covid-19.

A Federação Luxemburguesa de Futebol comunicou o cancelamento desse jogo que estava marcada para 12 de Junho na capital luxemburguesa, alegando razões que se prendem com a covid-19.

A equipa nacional já tinha marcado a concentração e o início dos treinos para 30 de Maio, tendo em vista o seu terceiro jogo desta feita frente a uma seleção europeia, desde que foi criada em 2018, tendo já disputado duas partidas frente a sua congénere da Guiné-Bissau.

O primeiro jogo, recorde-se, aconteceu a 16 de novembro de 2018, na cidade da Praia e terminou com a vitória da seleção guineense por 0-1. Já no segundo jogo disputado em solo guineense no mês de maio de 2019, ficou marcado pela primeira vitória da nossa seleção que venceu por 1-2.

Desta feita a nossa seleção feminina pede a oportunidade de medir forças com um conjunto europeu.