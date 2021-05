Navio patrulha oceânico NRP Setúbal já está no Mindelo para treino conjunto com Forças Armadas e Guarda Costeira

21/05/2021 14:59 - Modificado em 21/05/2021 14:59

O navio patrulha oceânico NRP Setúbal já se encontra em São Vicente, tendo em agenda diversas actividades de treino conjunto com as Forças Armadas e a Guarda Costeira, formações e partilha de conhecimentos.

Até domingo data em que permanecerá em São Vicente, inserido dentro da iniciativa Mar Aberto está previsto acções como treino de manobra e condução de embarcações miúdas, apoio técnico aos navios da Guarda Costeira de Cabo Verde, Guardião e Badejo, bem como a outras embarcações de dimensões reduzidas, treino de abordagem das forças anfíbias e das equipas de abordagem cabo-verdianas com formação teórica e prática e exercícios diversos.

A mesma fonte sustenta ainda, que pretende-se melhorar a formação e partilha de experiências na área de limitação de avarias e procedimentos de emergência médica, formação e treino na área do mergulho e apoio técnico referente aos sistemas de comunicação.

O referido navio é comandado pelo capitão-de-fragata Artur Jorge Martins Dias Marques e possui uma guarnição de 60 militares, dos quais duas mulheres e 58 homens, com equipas de abordagem, mergulhadores, um oficial médico naval e um aspirante a oficial da Escola Naval em estágio, contando ainda com a presença de um oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e um oficial da Marinha do Brasil. A deslocação do navio militar português enquadra-se na Iniciativa Mar Aberto, devendo permanecer em São Vicente até 23 de Maio.