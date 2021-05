Jorge Carlos Fonseca espera que equipa ora empossada venha a merecer a esperança que o povo depositou no partido vencedor das eleições – c/vídeo

20/05/2021 21:57 - Modificado em 20/05/2021 21:59

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje que as perspetivas futuras dependem do combate à pandemia da Covid 19, pelo que todas as energias devem ser canalizadas para debelar esta pandemia.

“Todas as energias têm de ser canalizadas para debelar essa doença que nos faz sofrer, nos empobrece, infelicita e ameaça a nossa economia, estabilidade e coesão social”, sublinhou o chefe de Estado, que pediu às autoridades para continuarem a conceder “prioridade máxima” ao combate da pandemia da covid-19.

O Presidente da República fez essas considerações no acto de investidura dos novos membros do Governo de Ulisses Correia e Silva. O Presidente da República insistiu que há a necessidade de o país apostar decididamente numa educação de “grande qualidade” que permita Cabo Verde ombrear com os países que conseguiram construir “sistemas educativos de alto nível, viveiros de quadros altamente capacitados, capazes de nos franquear o acesso ao conhecimento, às tecnologias avançadas, sem, naturalmente, deixar de lado a vertente humanista”.