Biosfera 1 organiza campanha de limpeza na Praia dos Achados em Santa Luzia

20/05/2021 20:52 - Modificado em 20/05/2021 20:52

Depois do cancelamento da companha de limpeza do ano passado, devido a covid-19, a ONG Biosfera 1 volta a organizar entre os dias 24 de maio e 13 de junho, mais uma campanha de limpeza na Praia dos Achados, em Santa Luzia, com 4 grupos constituídos por 20 pessoas cada, onde a cada 5 dias cada grupo fará a limpeza durante um período estipulado.

O Coordenador do departamento de conservação da Biosfera I, Alberto Queiroga, em declarações a este online, sustenta que esta campanha de limpeza que é realizada anualmente visa sobretudo procurar criar condições nesta praia, “muito procurada” por tartarugas marinhas.

O mesmo lamenta o facto de no ano passado não ter havido uma campanha de limpeza nesta praia, por causa da covid-19, e diz que neste momento a quantidade de lixo nesta praia “é muito elevado” o que levou a associação a fazer “um esforço grande”, para organizar uma limpeza de cerca de 21 dias.

No entanto, Alberto Queiroga afirma que infelizmente uma única limpeza nesta praia não significa que vai ficar limpa completamente, frisando que a quantidade “muito grande” de lixo que chega a praia, e que coloca em risco a vida marinha.

“Então se não houve limpeza no ano passado a quantidade de lixo é maior. Por isso estamos a tentar organizar esta grande campanha de limpeza de 15/20 dias, com 20 pessoas para um tempo máximo de trabalho de cinco dias. Atualmente a situação desta praia e muito má, sobretudo com redes de pescas bem grandes, e que são o problema maior da vinha marinha. O lixo está em toda a costa” esclarece a nossa fonte.

O Coordenador do departamento de conservação da Biosfera 1, afirma que por causa de toda a logística montada à volta desta campanha de limpeza, há muitas despesas, como em combustível para o barco, alimentação e acampamento e que está em torno de 8 mil euros.

Para este ano, Alberto Queiroga, assegura que está programado somente esta campanha de limpeza na Praia dos Achados em Santa Luzia, entendendo que pela quantidade de pessoas que vão participar e dos dias que terão acredita que vão atingir o objetivo de retirar o máximo de lixo.

De realçar que a associação tem definido como critérios, que cada tenda terá no máximo 8 pessoas e é obrigatório ter teste de covid-19 negativo, 72 horas antes da viagem. A Biosfera 1 deixa claro que o dinheiro do teste será reembolsado, após a apresentação do comprovativo. A associação garante alimentação, transporte e alguns equipamentos básicos de campismo.