Seleção de futebol Sub-15 participa pela primeira vez numa competição internacional

20/05/2021 20:39 - Modificado em 20/05/2021 20:39

Foto: Sports Midia

A seleção de futebol Sub-15 de Cabo Verde, prepara desde ontem na cidade da Praia, a sua primeira participação internacional no Torneio da UFOA. Competição que se realiza na Guiné-Bissau de 28 a 31 de maio e, segundo o selecionador Jorge Humberto Conceição (Djodje), vão focados em conseguir uma “melhor prestação possível”.

Em entrevista a este online, Djodje revela que por precaução devido à covid-19, chamou 22 jogadores de todas as ilhas, à exceção de Boa Vista e da Brava, para os trabalhos de preparação que decorrem na cidade da Praia, mas aponta que somente 20 deverão rumar à Guiné-Bissau.

Os treinos iniciaram-se na tarde desta quarta-feira, no Estádio Nacional, na cidade da Praia e de acordo com o técnico nacional os mesmos são bi-diários e que até ao momento “tudo está a decorrer dentro das nossas previsões”.

“Não sabemos o que vamos encontrar nesta competição. Por isso, estamos a nos preparar bem para tentar ter uma melhor prestação possível. O tempo de treino não é muito, mas dá para trabalhar pontos importantes. Os jogos vão ser de 35 minutos cada lado e vamos focados em fazer o melhor possível para o nosso país” frisa.

Mesmo com a situação pandémica que o mundo enfrenta e Cabo Verde não foge à regra, Djodje aponta que o país terá de começar a participar mais vezes em provas do género, enaltecendo o facto de esta ser a primeira vez que uma seleção de sub-15 do nosso país vai participar numa prova internacional.

Os treinos, de acordo com o mesmo, vão decorrer até terça-feira, 25, data em que a seleção rumará à Guiné-Bissau. Os jogos arrancam na quinta-feira, 28 e Cabo Verde terá como adversários a seleção da casa, ainda o Gana e o Senegal. A equipa que somar o maior número de pontos será declarada vencedora da competição.

Além de Djodje a equipa técnica é ainda composta pelos treinadores Zé Piguita e Tchabana.

Lista dos convocados:

Guarda-Redes: António Moreno – Maracanã (Santiago Sul) e Carlos Santos – Cantareira (São Vicente)

Defesas: Liedson Garcia – EFA Cristo (Santiago Sul), Kelven Conceição – EFAT (Santiago Sul), Hélio Semedo – 100 Tital de Santa Cruz (Santiago Norte), Edilmar Lopes Gomes – Efiz (Sal, Nilton Duarte – Geneve (São Vicente) Edilson Tavares – Escola Vitoria (Maio).

Médios: Edilson Amado – EFSOD (Santiago Sul), Bruno Cardoso – EPIF (Santiago Sul), Kevin Monteiro – Escola Aliança (Fogo), Eriksson Soares – Cantareira (São Vicente), Edney Fonseca – Juventude (São Vicente), Edney Furtado – Zona Libertada (São Vicente), Kelton Lopes – Estoril (São Vicente), Randy Morais – Batuque (São Vicente) e Simão Brito – Ultramarina (São Nicolau).

Avançados: Adilson Fragoso – Prédio (Santiago Sul), Fabrício Vaz – Desportivo (Santiago Sul), Kevin Alves – Escola Aliança (Fogo), Tiago Afonso Silva – Escola Solpontense (Santo Antão) e Tiago Correia Silva – Escola Vitória (Maio).