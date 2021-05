Dez dias depois Cabo Verde sem registo diário de mortes associadas à Covid-19

20/05/2021 20:21 - Modificado em 20/05/2021 20:21

Depois de dez dias consecutivos a registar mortes provocadas pela covid-19, o nosso país não registou nas últimas 24 horas nenhum óbito. No entanto Cabo Verde registou mais 199 novos casos e 300 recuperados da doença.

Desde o dia 10 de maio que o nosso país vinha registando sucessivas mortes associadas à covid-19, chegando a atingir, este mês, a marca de 40 óbitos até ontem, com maior foco para a cidade da Praia e a ilha de São Vicente.

No entanto, o nosso país registou, nas últimas 24 horas, mais 199 novos casos da doença, com destaque para as ilhas de Santiago (100) e São Vicente (50). Na ilha de Santiago os casos foram registados na cidade da Praia (62), Ribeira Grande de Santiago (3), São Domingos (2), Santa Catarina (19), São Salvador do Mundo (1), Tarrafal (1), São Lourenço dos Órgãos (6) e Santa Cruz (6).

A ilha do Fogo notificou mais 15 novos casos, sendo 14 no concelho de São Filipe e um em Santa Catarina. Foram também notificados casos em Ribeira Grande de Santo Antão (2), Porto Novo (3), Paul (2), Brava (13), Sal (2), Ribeira Brava de São Nicolau (3), Tarrafal de São Nicolau (1), Boa Vista (6) e Maio (2).

Já em termos de altas o nosso país teve nas últimas 24 horas mais 300 pessoas que saíram do isolamento, passando o país a ter agora 26.116 pessoas consideradas recuperadas da Covid-19.

Cabo Verde tem agora 2.512 casos ativos, 253 óbitos, 8 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 28.898 casos positivos acumulados.