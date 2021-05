Virgin Galactic marca o próximo teste de voo da SpaceShipTwo para 22 de maio

20/05/2021 16:45 - Modificado em 20/05/2021 16:45

De acordo com a Virgin Galactic, a decisão surge após uma extensa revisão da VMS Eve, a “mothership” concebida para transportar a SpaceShipTwo a uma altitude de mais de 15 quilómetros. Um dos objetivos do teste será verificar se as reparações feitas à SpaceShipTwo após o incidente de dezembro surtiram efeito.

A Virgin Galactic continua empenhada na sua entrada no setor do turismo espacial. Originalmente, estava previsto um teste de voo da SpaceShipTwo, também conhecida como VSS Unity, em dezembro no ano passado, porém uma anomalia no computador de bordo levou ao seu adiamento. Agora, a empresa de Richard Branson revela que o teste se vai realizar já no próximo dia 22 de maio.

A empresa explica em comunicado que a decisão surge após uma extensa revisão da VMS Eve, a “mothership” concebida para transportar a SpaceShipTwo a uma altitude de mais de 15 quilómetros.

A monitorização e manutenção do estado dos veículos espaciais é um aspeto fundamental para a Virgin Galactic. No caso da VSS Eve foi necessária uma análise mais aprofundada para avaliar o estado de um dos componentes da “cauda” da nave após uma inspeção no início deste mês.

Um dos objetivos do teste será verificar se as reparações feitas à SpaceShipTwo após o incidente de dezembro surtiram efeito. Recorde-se que a anomalia no computador de bordo abortou o processo de ignição do motor da nave.

Além disso, o teste incluirá as mesmas metas daquele que estava previsto no ano passado, nomeadamente avaliar os elementos de estabilização horizontal e de controlo de voo, assim como cabine dos tripulantes e testar a capacidade de transmitir ao vivo da nave para a equipa do solo. O teste faz parte do programa Flight Opportunities da NASA e a bordo da SpaceShipTwo, que vai ser tripulada por dois pilotos, está uma carga composta por materiais de investigação.

Com o adiamento do teste à SpaceShipTwo, a Virgin Galactic acabou por mudar os seus planos e pretende agora dar início à exploração do setor do turismo espacial em 2022. Entretanto, a empresa apresentou no final de março o sucessor da VSS Unity: uma nova nave espacial chamada VSS Imagine.

A nave espacial conta com um design melhorado e modular, que se destaca pelo seu exterior coberto num material espelhado, que permite que se adapte ao cenário por onde passa, fazendo com que o seu aspeto esteja sempre em mudança.

