TikTok e Facebook voltam a liderar o Top 10 de aplicações com mais downloads em abril

20/05/2021 16:30 - Modificado em 20/05/2021 16:31

De acordo com a Sensor Tower, o TikTok registou ao todo 59 milhões de downloads em abril na Play Store da Google e na App Store da Apple. Já no segundo lugar do Top 10 está o Facebook, que foi descarregado mais de 53 milhões de vezes ao longo do mês passado.

Os mais recentes dados da consultora Sensor Tower dão a conhecer que o ranking de aplicações mais descarregadas em abril volta a ser liderado pelo TikTok, com mais de 59 milhões de downloads em ambas as lojas digitais da Google e da Apple. Entre os países que mais descarregaram o TikTok destacam-se o Brasil, correspondendo a 13% do total de downloads, assim como a China, com 12%.

A ocupar o segundo lugar do ranking está o Facebook, com mais de 53 milhões de downloads. A Índia afirma-se como o país que mais descarregou a aplicação da rede social ao longo do período em análise, perfazendo 26% do total de downloads. Seguem-se os Estados Unidos, que correspondem a 7%.

Top 10 de aplicações com mais downloads ao longo do mês de abril. créditos: Sensor Tower

O Top 10 de aplicações mais descarregadas a nível internacional conta com poucas mudanças em relação a março. O Instagram, o WhatsApp e o Messenger, todas aplicações da empresa de Mark Zuckerberg, continuam a ocupar a terceira, quarta e quinta posição, respetivamente.

