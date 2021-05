Batchart lança música para não deixar cair no esquecimento a tragédia do Navio Vicente-c/vídeo

20/05/2021 13:41 - Modificado em 20/05/2021 13:41

Edson Silva de nome do artístico rapper Batchart, lançou esta quarta-feira, o seu mais novo single, intitulado “08.01.2015” onde retrata a “maior tragédia”, o naufrágio do Navio Vicente, ocorrida em 2015 a poucas milhas da ilha do Fogo.

E de acordo com uma publicação na sua página do Facebook, o naufrágio do navio Vicente colocou a “nú”, as diversas “fragilidades” do sector do mar, pelo que, com esta composição “deseja” trazer este tema para debate público, para que “acontecimentos do gênero não se repitam”.

A canção “08.01.2015” é uma espécie de “Rap meets Morna”, onde o artista mistura o poder da crítica do rap com a sonoridade e lamento da morna.

O vídeoclip conta com a participação dos sobreviventes do trágico acidente que no final da música deixam um depoimento “emocionante”.

O músico revela que fez esta composição a pedido da esposa (viúva) de uma das vítimas do naufrágio, tendo a mesma o suplicado para fazer uma música sobre o navio Vicente e que fala da injustiça dessa gente, que se considera “filho da pobreza”. “Fala desse mar que é a nossa riqueza, mas também que é a minha tristeza”.

Conforme retratou Batchart na música, os familiares das vítimas do naufrágio do navio Vicente “ainda não receberam nenhum apoio, foi dado apenas um minuto de silêncio no conselho de ministro para honrá-los”.

No passado dia 8 de janeiro de 2015, uma quinta-feira, Cabo Verde conheceu uma das suas histórias mais tristes, qual seja, o naufrágio do Navio de carga e passageiros “Vicente” ao largo da Ilha de Fogo que, de acordo com o balanço oficial das autoridades divulgado até à data, registam-se doze pessoas desaparecidas e três vítimas mortais confirmadas.

O “Vicente” afundou-se perto do Porto do Vale dos Cavaleiros, por volta das 22 horas. A embarcação transportava passageiros e carga para a ilha do Fogo. Ao todo estavam 26 pessoas a bordo, entre membros da tripulação e passageiros.