Novo Presidente da Assembleia Nacional promete ser um presidente de “todos os sujeitos parlamentares”

19/05/2021 19:46 - Modificado em 19/05/2021 19:46

O novo presidente eleito da Assembleia Nacional, garante ser um presidente os deputados da nação e felicitou o Movimento Para a Democracia, MPD, pelo processo de escolha do seu nome, para este cargo.

O recém-eleito Presidente da Assembleia Nacional, defendeu a necessidade de haver um “debate profícuo, para que, na diferença, consigamos focar nos desafios que o país enfrenta, nomeadamente a luta contra a Covid-19, o combate à pobreza e ao desemprego, o crescimento económico, entre outros. Isso exige de todos os sujeitos, espírito de tolerância e de diálogo político estratégico. Sem essa animação dialética maioria-oposição, o Parlamento transformar-se-á em qualquer caixa-de-ressonância propagandística de outros órgãos do poder e não cumprirá cabalmente as suas funções”.

“É propósito firme e prioridade da Mesa, que tenho a subida honra de presidir, criar todas as condições para prosseguir e acelerar a reforma do Parlamento, imprimir maior eficiência aos processos legislativos, suprir as lacunas e eliminar os excessos do regimento da Assembleia Nacional, promover a regulamentação e funcionamento da comissão de ética, aprofundar a diplomacia parlamentar interna e externa, implementar o verdadeiro conteúdo de parlamento aberto”.

Eleito o sétimo presidente eleito da AN, Austelino Correia destacou o trabalho dos seus antecessores na consolidação da casa parlamentar, com destaque pelo trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, Jorge Santos: “Deixas marcas que perduram no tempo, das quais enumero algumas: a sala de sessões modernizada, todo o arranjo exterior ao palácio, com destaque para a Praça da República, forte aposta em novas tecnologias de comunicação, que permitiu uma melhor interação entre o Parlamento e os cidadãos. Fica o meu reconhecimento por toda a tua entrega à causa pública, particularmente ao Parlamento cabo-verdiano. Permita-me, prezado Jorge, contar sempre com a tua colaboração e experiência e desejar-te os melhores êxitos no exercício das novas e nobres funções que acabas de assumir. Conte comigo, porque conto contigo”.

A eleição de Austelino Correia aconteceu esta manhã, durante a sessão solene de investidura dos deputados da X Legislatura que teve lugar no Salão Nobre Abílio Duarte, na presença de todos os deputados nacionais, tornando-se assim o sétimo chefe da casa parlamentar cabo-verdiana desde a implantação da República da República de Cabo Verde em 1975.