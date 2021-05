Jorge Santos despede-se da Assembleia Nacional apontando o combate à Covid-19 como um dos principais desafios da próxima legislatura

Presidente cessante da Assembleia Nacional despediu-se hoje dos sujeitos parlamentares, apontando os desafios que o próximo governo tem pela frente, bem como o reforço do estado de direito democrático.

No momento de despedida Jorge Santos diz que os desafios são muitos e o combate à Covid-19 é o primeiro grande desafio nacional desta legislatura e de todos os cabo-verdianos. Para este deputado eleito pelo círculo de Santo Antão que vai suspender o seu mandato para assumir o cargo de ministro das Comunidades no novo elenco governamental, o segundo desafio é a retoma da atividade económica sendo o terceiro o reforço do estado de Direito democrático, a liberdade e garantir a democracia.

Com estas palavras desejou a todos sucessos no desempenho do mandato que lhes foi conferido pelo povo de Cabo verde.

Terminou a sua função à frente da Assembleia Nacional a felicitar os deputados eleitos enumerando os desafios do país.