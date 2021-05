De todas as vacinas dadas no mundo, 60% foram administradas em 3 países

Na Europa, até ao momento, 32% da população recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

De acordo com um balanço divulgado, esta quarta-feira, pela Agence France-Presse (AFP), até ao momento, já foram administradas 1.500.017.337 vacinas contra a Covid-19 em 210 países e territórios.

De todas estas vacinas, cerca de 60% foram administradas em três países: na China, que já utilizou perto de 421.9 milhões de doses; nos Estados Unidos, que administrou mais de 274.4 milhões de doses de vacinas, e na Índia, onde foram dadas cerca de 184.4 milhões de doses.

Outro dado relevante apresentado nesta avaliação prende-se com o facto de que em Israel, um dos países com a taxa mais elevada de vacinação populacional no mundo, seis em cada 10 cidadãos já estão totalmente imunizados contra o novo vírus.

Já na Europa, os dados revelam que, até ao momento, 32% da população recebeu a primeira dose da vacina.

A pandemia do novo coronavírus matou, até ao dia de ontem, pelo menos 3.391.849 pessoas no mundo, desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado também pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais. Mais de 163.507.240 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

