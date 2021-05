São Vicente: Prisão preventiva para indivíduo suspeito de tráfico de drogas e roubo

18/05/2021 20:47 - Modificado em 18/05/2021 20:47

O Tribunal de São Vicente decretou prisão preventiva a um indivíduo do sexo masculino suspeito da prática de crimes de tráfico de drogas e roubo, de acordo com nota da Polícia Judiciária.

Conforme a mesma nota, o indivíduo foi detido em “flagrante delito”, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O indivíduo do sexo masculino, de acordo com a PJ, na sequência do cumprimento de mandato de busca à sua residência, foi encontrado na posse de produtos estupefacientes, telemóveis e vários outros objetos, que se presume serem oriundos de roubos e furtos.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva, lê-se na nota da PJ.

A Polícia Judiciária, através do DICM, deteve também, em flagrante delito outro indivíduo do sexo masculino, na posse de estupefacientes e produtos que se presume serem oriundos de roubos e furtos, mas não especifica a medida de coação aplicada pelo tribunal.

Estes dois indivíduos, de 23 e 30 anos, são residentes nas localidades de Campinho e Ribeirinha.