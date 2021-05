JMN enaltece escolha de Germano Almeida para mandatário nacional da sua candidatura

18/05/2021 20:40 - Modificado em 18/05/2021 20:40

O candidato a Presidente da República, José Maria Neves, explicou hoje que a escolha de Germano Almeida para Mandatário Nacional da sua candidatura “é garante de uma campanha que se quer cívica, pedagógica e cidadã, aberta a todas as sensibilidades políticas e sociais”.

De acordo com José Maria Neves esta decisão certamente “traz mais alento à nossa candidatura”, pelo que diz estar “muito honrado”, por tudo o que representa Germano Almeida.

“Advogado e escritor de dimensão internacional e figura incontestável da literatura e cultura nacional, Germano Almeida é um dos símbolos da grandeza destas ilhas e que ultrapassa de longe a nossa dimensão geográfica e populacional. A escolha deste Mandatário Nacional é, certamente, garante de uma campanha que se quer cívica, pedagógica e cidadã, aberta a todas as sensibilidades políticas e sociais” assegurou o candidato.

O mesmo enaltece que o “sim” de Germano Almeida é “prova ainda de prestígio e do caráter suprapartidário” desta candidatura, ele que segundo a mesma fonte “justifica o abraçar deste desafio como o reconhecimento do notável percurso de um político, que no passado já resgatou o orgulho nacional, alguém enfim que já deu bastas provas de amor à terra que erguer de novo e juntar e eleger para presidente da nossa República”.