Equipa de fiscalização em São Vicente já encerrou 35 espaços noturnos

18/05/2021 15:23 - Modificado em 18/05/2021 15:23

As autoridades em São Vicente, em menos de duas semanas, já procederam ao encerramento de 35 espaços noturnos e suspendeu dois estabelecimentos diurnos e ainda aplicou 16 coimas devido a não utilização de máscaras.

Conforme Vitória Veríssimo, comandante de operações da Proteção Civil em São Vicente, a equipa multidisciplinar tem deparado com muitos incumprimentos no horário de funcionamento dos espaços noturnos, como bares e roulottes, o que já motivou o encerramento de 35 espaços.

Já a suspensão dos dois estabelecimentos diurnos, esta diz que foram por falta de higienização, controlo de pragas e reposição de todas as medidas sanitárias contra a COVID-19. Esses dois espaços estão suspensos e agora depende dos operadores que devem repor as medidas dentro dos seus estabelecimentos e a equipa regressa e o espaço é reaberto.

Ainda foram aplicadas 16 coimas no valor mínimo de 1.500 escudos, devido a não utilização de máscaras na via pública, sobretudo neste fim-de-semana, com o registo de muitas aglomerações e pede as pessoas que evitem situações que comprometam a saúde pública.

“A pessoas têm que saber que estamos no terreno e não queremos tomar medidas mais rigorosas” enfatizou.

As operações, em todo o país, são levadas a cabo por uma equipa multidisciplinar de fiscalização da implementação e seguimento das medidas sanitárias contra a COVID-19, liderada pelo Serviço Nacional da Proteção Civil. O Grupo é constituído por várias instituições como a Proteção Civil, as Forças Armadas (FA), a Polícia Nacional (PN), a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), a Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), a Inspeção Geral do Trabalho (IGT) a fiscalização da Câmara Municipal e a Delegacia de Saúde.