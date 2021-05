Jorge Santos no Ministério das Comunidades e Joana Rosa como ministra da Justiça

O anúncio foi feito depois de audiência com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, onde Ulisses Correia e Silva apresentou a lista dos novos membros do Governo, composto por 28 elementos.

Jorge Santos reeleito deputado nacional pelo Movimento para a Democracia (MPD), nas eleições de 18 abril, entra no novo elenco governamental, como Ministro das Comunidades, deixando assim a presidência do Parlamento.

A líder da bancada parlamentar do MPD, Joana Rosa, assume o Ministério da Justiça, antes liderado por Janine Lélis que passa a tutelar a pasta do Ministério da Defesa e ministra da Coesão Territorial.

É este o novo elenco governamental de Cabo Verde apresenta como Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva;

Vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Fomento Empresarial e Economia Digital, Olavo Correia;

Ministro de Estado, da Família e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire;

Ministra da Defesa e Coesão Territorial, Janine Lélis;

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares;

Ministro das Comunidades, Jorge Santos;

Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha;

Ministra da Justiça, Joana Rosa;

Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Édna Oliveira;

Ministra da Presidência do Conselho dos Ministros e Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves;

Ministro da Educação, Amadeu Cruz;

Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário;

Ministro da Cultura e das Indústrias Criativa, Abraão Vicente;

Ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos;

Ministro do Mar, Paulo Veiga;

Ministro de Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva;

Ministro do Comércio, Indústria e Energia, Alexandre Monteiro;

Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva;

Ministro-adjunto do Primeiro-Ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro;

Secretários de Estado

– Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes; Secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes; Secretário de Estado das Finanças, Alcindo da Cruz Mota; Secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adalgisa Barbosa Vaz; Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima de Mello; Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miriam Vieira; Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro; Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Evandro Monteiro; Secretário de Estado da Economia Agrária, Miguel Barreto da Moura.