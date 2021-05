Ministro dos Transportes garante que Governo recorreu à Bestfly Angola devido a negociações falhadas com a TICV

17/05/2021 20:35 - Modificado em 17/05/2021 20:35

O Ministro dos Transportes e Turismo, Carlos Santos, garantiu hoje na cidade da Praia, que o Governo recorreu à Bestfly Angola como alternativa à Transporte Interilhas de Cabo Verde (TICV), após negociações falhadas.

Informações avançadas por Carlos Santos em conferência de imprensa na cidade da Praia, onde assegurou que a Bestfly foi a solução emergencial encontrada para garantir a mobilidade inter-ilhas, após falhanços nas negociações que viabilizassem a manutenção da TICV no mercado nacional.

A mesma fonte sustentou que o Governo há cerca de cinco meses que vem mantendo negociações e que a escolha da companhia angolana foi supervisionada pela Agência da Aviação Civil (AAC).

“O contrato de concessão, de exploração de serviços de interesse público, de transporte aéreo regular e interno de passageiros, de carga e correios, com a nova operadora, inclui, ainda, as obrigações de serviços públicos e o Palácio da Várzea continuará muito atento ao desenvolvimento do caso nos próximos dias” vincou.

Nisto aclarou que com este acordo fica “prevenido qualquer sobressalto que poderia emergir da desistência do atual operador e garantir o transporte doméstico”, garantindo que o governo “estará atento” para que a conectividade inter-ilhas nunca seja posta em causa.

No entanto, salientou ainda que “a reentrada ou volte-face” da TICV, que manifestou hoje publicamente a sua pretensão de continuar a operar no arquipélago, tem de ser tratado com a Agência de Aviação Civil (AAC)”, enquanto entidade reguladora.