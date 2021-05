Jorge Barreto: “Pessoas com mais de 65 anos que já se inscreveram para vacinação e que ainda não foram contactados devem dirigir-se às delegacias de saúde local”

17/05/2021 20:27 - Modificado em 17/05/2021 20:27

Devido ao aumento de mortes por covid-19, sobretudo em pessoas idosas, o diretor nacional de Saúde, pede as pessoas com mais de 65 anos que já se inscreveram para vacinação e que ainda não foram contactados devem dirigir as delegacias de saúde local.

Cabo Verde já conta nestes primeiros 17 dias de maio com 32 óbitos associados à covid-19, sendo 20 do sexo masculino e 12 feminino. Deste número a maioria esmagadora trata-se de pessoas idosas. Situação preocupante, segundo Jorge Barreto, que garante que é por isso que a Direção Nacional de Saúde (DNS) continua a apelar as pessoas com mais de 65 anos que e se inscreveram e ainda não foram contactadas, para se dirigirem à delegacia de saúde ou ao centro de saúde, para “pedir algum esclarecimento e ver se são vacinadas porque a vacina ajuda a reduzir os riscos inerentes a doença”.

“Vamos continuar a vacinar as pessoas idosas, porque como já deu para constatar são essas pessoas que estão em risco bastante elevado de ter complicações por causa e da doença e levar ao óbito. Mas também isso condiciona a resposta a nível dos hospitais e a nível dos internamentos, o que implica condições especiais para se fazer a abordagem dos doentes em estado crítico” ressalva.

Nesta senda, aponta que o Ministério da Saúde, “vai fazer de tudo ao seu alcance” para ter mais doses de vacina para alargar para outros grupos prioritários que estão no plano de vacinação.

Sobre a vacinação Jorge Barreto afirma que já foram vacinados no país cerca de 20.500 pessoas com pelo menos a primeira dose de uma das vacinas. Em relação às pessoas com mais de 60 anos já estão imunizadas são cerca de 15 mil. Já os profissionais de saúde 95,6% já receberam pelo menos uma dose da vacina.

Por outro lado, assegura que devido aos problemas da Índia em importar mais vacinas da AstraZeneca, o lote de 24 mil doses oferecido por Portugal vai ser reservado para as pessoas que já receberam a primeira dose desta vacina.