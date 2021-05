Covid-19: Cabo Verde com mais duas mortes, 113 infetados e 409 recuperados em 24 horas

17/05/2021 20:11 - Modificado em 17/05/2021 20:11

As autoridades cabo-verdianas diagnosticaram 113 novos infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e duas mortes, elevando para 28.281 o total de casos desde o início da pandemia, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.022 amostras desde domingo, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 11%.

No concelho da Praia, capital do país, foram confirmados nas últimas 24 horas mais 28 infetados (em 142 amostras, 19,7% de taxa de positividade), contando agora com 1.125 casos ativos, além de uma morte por complicações associadas à doença.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados, nas últimas 24 horas, casos do novo coronavírus nos concelhos de Santa Catarina (18), São Salvador do Mundo (01), Santa Cruz (06), São Lourenço dos Órgãos (3), São Domingos (01) e São Miguel (03).

Segundo os dados do Ministério da Saúde, na ilha de São Vicente outro foco da pandemia no arquipélago, foram confirmados 22 casos em 24 horas (em 383 amostras) e uma morte por complicações associadas à doença, contando agora com 338 casos ativos, enquanto na ilha do Sal se somam 3 novos infetados (em 48 amostras), passando a 232 casos ativos.

Foram também registados casos de covid-19 nas ilhas do Fogo (1), Santo Antão (16), São Nicolau (1) e Maio (4) e Brava (6).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da doença 409 infetados. O número de óbitos por complicações associadas à covid-19 subiu para 251, além de sete por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 28.281 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 2.581 casos ativos de infeção, contra cerca de 300 no início de março e soma 25.432 casos considerados recuperados, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.