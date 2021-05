Covid-19: Cabo Verde com 48 doente internados nos hospitais, sendo 9 em estado crítico

O diretor nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, revelou hoje que um total de 48 doentes está internado nos diferentes hospitais do país, por causa da covid-19, encontrando-se nove em estado crítico.

Jorge Barreto fez estas declarações durante a conferência de imprensa semanal do Ministério da Saúde onde fez o balanço da situação da covid-19 em Cabo Verde.

No Hospital Agostinho Neto na Praia, disse Jorge Noel Barreto, encontram-se 8 doentes internados, estando quatro em estado crítico, inclusive a serem ventilados. Na mesma unidade hospital foi hoje registado mais um óbito, uma pessoa de 90 anos, com outros problemas de saúde associados.

No Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, revelou, estão dezoito doente, todos estáveis, unidade de saúde onde hoje se registou mais um óbito, um doente de 66 anos, que tinha outras comorbidades.

Já no Hospital Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, Jorge Barreto precisa que estão 11 doentes internados e que quatro estão em estado critico e a necessitar de oxigénio, os outros, revelou, “estão estáveis”.

No Hospital São Francisco de Assis no Fogo estão cinco internado todos “estão estável”. Já no Hospital Regional Ramiro Figueira, no Sal, há um doente internado e que se encontra em estado crítico.

Informou ainda que no Hospital João Morais, em Santo Antão, na Ribeira Grande, há três doente internados, todos estáveis, enquanto que na Boa Vista estão duas pessoas internadas e todas estáveis.

A taxa de ocupação dos hospitais nacionais é nesse momento, acrescentou o DN de Saúde, de 61.5%.