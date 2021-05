Grande diferença de preços praticados pela TAP para São Vicente/Lisboa e Praia/Lisboa na época alta gera polémica

17/05/2021 13:45 - Modificado em 17/05/2021 13:46

A companhia aérea portuguesa, TAP, anunciou os novos preços nas linhas São Vicente/Lisboa e Praia/Lisboa, para os meses de agosto e setembro e motivaram nova onda de descontentamento no seio dos mindelenses, devido a disparidade nas tarifas praticadas nestas duas rotas.

De acordo com a companhia portuguesa, os preços a serem praticados de São Vicente para Lisboa entre os dias 15 de agosto a 19 de setembro, numa rota com 2.898 quilómetros, é de 800 euros (88.095 escudos). Na base da indignação está o facto de se saber que a rota Praia-Lisboa, que é de 2.993 quilómetros, ou seja, mais 98 km em relação a São Vicente, tem o preço bastante mais acessível, cifrando-se nos 347 euros (38.211 escudos).

Ou seja, uma diferença de 49.884 escudos, entre estas duas linhas que levaram alguns mindelenses a falar em discriminação, como é o caso de Amilton Fonseca que pede alguma explicação nesta grande diferença de preços a ser praticados durante a época alta.

Já para Cammy Fortes precisa-se urgentemente de uma concorrência nas ligações aéreas internacionais, porque diz que se as coisas continuarem como estão os imigrantes brevemente vão desistir de visitar o nosso país.

“Um exagero. Uma diferença de preço muito elevada, dentro da mesma companhia e para dois destinos no mesmo país, que estão separados por 45 minutos” diz Sandro Elísio.

De recordar que esta não é a primeira vez que se regista uma situação do género. Já em junho passado a TAP praticava preços mais acessíveis nos voos de e para a Cidade da Praia, em relação a São Vicente.

Situações que alguns internautas acusam o governo de Cabo Verde, apesar da TAP ser uma companhia privada, de compactuar com o rumo que as coisas estão a tomar em relação às ligações áreas da companhia aérea portuguesa de e para São Vicente, deixando esta ilha completamente à mercê das políticas de preços praticados.

No entanto, este online, sabe que os preços dos bilhetes da TAP variam com a procura, onde São Vicente regista uma maior procura em relação à cidade da Praia, principalmente na época alta do ano.