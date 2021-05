Sindicato Democrático dos Professores pede criação de um gabinete de crise no Ministério da Educação

16/05/2021 19:56 - Modificado em 16/05/2021 19:56

Devido ao agravamento dos casos de covid-19 no último mês, o Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF), pede a criação de um gabinete de crise no Ministério da Educação, para “auxiliar às escolas e às famílias em matéria de prevenção do vírus”.

O pedido do sindicato foi feito na sua página do Facebook, onde começa por se referir ao aumento de novas infeções provocadas pela COVID-19, em todo o país e consequentemente nas escolas e devido ao afastamento do cenário de encerrar as escolas por parte do Ministério da Educação.

“O SINDPROF é da opinião de que seria fundamental que houvesse um gabinete de crise montado nos serviços do Ministério da Educação. O gabinete de crise teria como um dos objetivos fiscalizar, propor orientações às escolas, assim como, juntamente com as autoridades sanitárias, prestar auxílio às escolas e às famílias em matéria de prevenção do vírus e, também, de orientação psicológica aos professores, alunos e funcionários, vítimas de covid-19” escreve a mesma fonte.

Nesta senda, aponta que “continuará acompanhando a situação da evolução do vírus nas escolas e estará como sempre apresentando soluções”, vincando ter o mesmo objetivo que as autoridades sanitárias em trabalhar para erradicar a covid-19.