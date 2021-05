Cabo-verdiano morto em tiroteio nos Estados Unidos da América

16/05/2021 17:21 - Modificado em 16/05/2021 17:21

Um jovem cabo-verdiano de 20 anos foi morto este sábado em um tiroteio na cidade de Pawtucket, em Rhode Island, Estado Unidos da América.

Segundo informações avançadas pela imprensa local, citadas pelo Santiago Magazine, a vítima foi baleada com mais de 5 tiros, tendo sido atingida no rosto.

Leah Tavares, 17, que se identificou como irmã da vítima, Leonardo Tavares, disse que seu irmão foi baleado por três homens que se encontravam dentro de uma viatura, ainda não identificada.

Ainda de acordo com a imprensa local, Leonardo Tavares havia acabado de voltar de uma mercearia com a sua mãe e estava sentado no seu carro quando o tiroteio aconteceu.