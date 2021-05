Portugal promete mais “umas boas dezenas de milhares de vacinas” a Cabo Verde

16/05/2021 17:16 - Modificado em 16/05/2021 17:16

O embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Moniz, garantiu que o seu país irá enviar, com certeza, mais “umas boas dezenas de milhares de vacinas” contra a covid-19 para o arquipélago.

O diplomata fez estas declarações à imprensa no aeroporto internacional da Praia durante o acto de recepção de 24 mil doses de vacinas cedidas por Portugal a Cabo Verde.

“Eu penso que o que esteve na mente das autoridades em Portugal foi precisamente a população cabo-verdiana e o gesto de solidariedade. Por outro lado é o culminar daquele compromisso político que tinha sido anunciado pelo nosso primeiro-ministro em Portugal e pelo nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, também, que Portugal destinaria 5% das vacinas que receberia para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste”, realçou.

António Moniz afirmou que esta é a primeira entrega, mas que o compromisso de Portugal é disponibilizar mais vacinas, até perfazer os 5% prometidos.

“Virão com certeza umas boas dezenas de milhares de vacinas”, pontuou. “Nós temos estado a apoiar bastante no âmbito do plano de ação que aprovámos. Já disponibilizamos há cerca de dois meses cerca de 40 mil testes, temos também disponibilizado equipamentos, ações de formação, tem sido uma luta em todas as frentes. A questão das vacinas é realmente um aspeto importante”, finalizou.