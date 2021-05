BestFly arranca operações com uma aeronave ATR72-600 entre Praia e São Vicente

16/05/2021 16:58 - Modificado em 16/05/2021 16:58

O diretor executivo do grupo BestFly de origem angolana, garantiu que a operação vai arrancar na segunda-feira, 17 Maio, com uma aeronave ATR72-600, que já se encontra estacionado no Aeroporto Internacional da Praia, e que o primeiro voo será às 07:00 entre a Praia e São Vicente.

No entanto assegura que “em menos de aproximadamente um mês” está previsto “colocar uma segunda aeronave” ao serviço.

Nuno Pereira, director executivo do grupo BestFly, disse que plano de voos para a primeira semana prevê cerca de 30 ligações entre todas as ilhas, com seis voos diários, excluindo a terça-feira.

“O nosso compromisso com Cabo Verde e com o povo cabo-verdiano é total e é nossa intenção o estabelecimento permanente da nossa operação em Cabo Verde”, afirmou o responsável, em entrevista à Lusa.

De referir que o Governo cabo-verdiano assinou na sexta-feira, 14 Maio, um contrato emergencial, com o grupo para assumir a Concessão de exploração do Serviço Público de Transporte Aéreo Regular Interno de Passageiros, Carga e Correio por um período emergencial de seis meses, face à perspetiva de ausência de voos inter-ilhas depois de domingo.

“O operador aéreo que vai operar em Cabo Verde a nível emergencial será o nosso operador angolano, mas temos um compromisso, através da nossa empresa de Cabo Verde, criada em 2015, com Cabo Verde e com a população cabo-verdiana, com a obtenção do nosso certificado de operador aéreo em Cabo Verde”, disse ainda.

O Governo de Cabo Verde anunciou na sexta-feira, em comunicado, que concessionou a exploração do serviço público de transporte regular aéreo inter-ilhas à empresa BestFly Angola, por um período de seis meses, a partir de segunda-feira.