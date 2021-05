Covid-19: Mais um óbito em Tarrafal de Santiago e 286 novas infeções em Cabo Verde

14/05/2021 20:12 - Modificado em 14/05/2021 20:12

Cabo Verde registou mais um óbito provocado pela covid-19, no concelho de Tarrafal de Santiago, aumentando para 244 as mortes associadas à doença no país, que contabilizou 286 novos infetados nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde adiantou em comunicado que desde quinta-feira, 13, foram analisadas 1.789 amostras nos laboratórios de virologia no país e foram encontrados 286 novos casos positivos para o novo coronavírus, numa taxa de positividade de 16,0%.

Mais uma vez a cidade da Praia, na ilha de Santiago, registou o maior número de casos positivos, um total de 135, em 522 amostras analisadas, passando a ter agora 1.259 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago, há mais infetados nos concelhos de São Domingos (02), Santa Catarina (25), Santa Cruz (10), São Salvador do Mundo (07), São Lourenço dos Órgãos (04) e São Miguel (05).

Segue-se a ilha de São Vicente com 33 novos casos positivos, Santo Antão com 12, sendo 5 no Porto Novo, 5 na Ribeira Grande e 2 no Paul, Brava com 9, Ribeira Brava de São Nicolau com 16, Fogo com 14, das quais 10 em São Filipe e 3 nos Mosteiros e 1 em Santa Catarina, Sal 9, o Maio com mais 14 casos novos e Boa Vista somou mais 3.

Desde ontem que as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 257 doentes, chegando a 24.546 os casos recuperados desde o início da pandemia de SARS-CoV-2.

Com os novos dados, o país chegou ao acumulado de 27.672 casos positivos desde o início da pandemia, dos quais 244 óbitos e contabiliza 2.866 casos ativos.