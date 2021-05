Cabo Verde defronta a Guiné-Bissau em jogo particular no mês de junho

14/05/2021 15:07 - Modificado em 14/05/2021 15:07

Depois do anúncio feito ontem pela Federação Cabo-verdiana de Futebol de um jogo amigável com a sua congénere do Senegal, desta feita, anunciou novo jogo do mesmo carácter com a seleção da Guiné-Bissau, agendado para junho.

Conforme uma nota da FCF, a seleção de Cabo Verde de futebol vai realizar dois jogos amistosos em datas FIFA, com as congéneres da Guiné Bissau e do Senegal, na cidade de Dacar, calendarizados para os dias 5 e 8 de junho.

A seleção nacional da Guiné-Bissau, de acordo com a mesma fonte é composta por “grandes jogadores”, muitos dos quais militam no futebol português, designadamente Nanu, do Futebol Clube do Porto e Pelé, do Rio Ave.

O estágio dos Tubarões Azuis, nome por que é conhecida a seleção cabo-verdiana de futebol, está previsto entre os dias 31 de Maio e 9 de Junho, e enquadra-se na preparação para as eliminatórias do Mundial 2022 no Catar.