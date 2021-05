Bubista anuncia disponibilidade de Jovane Cabral em representar Cabo Verde

Foto: Paulo Calado

O seleccionador nacional de futebol, Pedro Brito “Bubista”, garante que o avançado do Sporting Clube de Portugal, Jovane Cabral, está na iminência de poder vir a representar a nossa seleção.

Bubista informou mesmo que o jogador já manifestou a sua disponibilidade para representar a equipa nacional e que isso aconteceu mesmo durante a fase de qualificação para o Campeonato Africano da Nações (CAN).

Informações avançadas à Rádio Pública, onde Bubista perspetivou os dois jogos particulares marcados para junho, com a Guiné-Bissau e o Senegal, vincando que mesmo antes do jogo com os Camarões, Jovane mostrou-se disponível para representar a seleção.

“Nos próximos jogos ele estará pronto para representar a seleção como qualquer outro jogador cabo-verdiano. Porém, é preciso dizer que Jovane nunca recusou representar a seleção de Cabo Verde, pelo que sempre apresentou motivos pessoais que o impediam de integrar o combinado nacional” explicou.

Conforme Bubista, o atleta nunca disse, pelo menos a esta equipa técnica, que “nunca viria”. “Disse-nos que tinha situações individuais que tinha de resolver e, da nossa parte, sempre respeitamos as suas razões”, esclareceu.

Para o timoneiro dos Tubarões Azuis, nome pelo qual é conhecida a seleção de Cabo Verde, mesmo que o jogador tivesse recusado, a decisão teria de ser respeitada.

“Acho os comentários de algumas pessoas extremamente exagerados. Mesmo que ele não quisesse jogar pela seleção, ele tem todo o direito de escolha, o que há de mal nisso? Nada!”, salientou.

De recordar que Jovane Cabral levantou a bandeira de Cabo Verde em pleno Estádio de Alvalade, em Lisboa (Portugal), após sagrar-se terça-feira, 11, pela primeira vez, campeão de Portugal ao serviço do Sporting.

Natural de Santa Catarina de Santiago, Jovane Cabral que há seis anos representava o Desportivo de Nhagar (Assomada), foi contratado na época 2013/2014 para representar os juniores do clube português.

O avançado estreou-se na seleção de Cabo Verde com 18 anos, num jogo amigável com o Luxemburgo, em março de 2017.