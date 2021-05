MpD garante continuidade de Jorge Santos como Presidente da Assembleia Nacional e apoia candidatura presidencial de Carlos Veiga

14/05/2021 13:57 - Modificado em 14/05/2021 13:57

O Movimento para Democracia (MpD), partido no poder anunciou esta sexta-feira, que Jorge Santos vai continuar como presidente da Assembleia Nacional e que vai apoiar Carlos Veiga nas eleições presidenciais.

De acordo com a secretária-geral do MpD, Filomena Delgado, que falava hoje em conferência de imprensa na cidade da Praia, esta decisão saiu da reunião da Direção Nacional realizada dos dias 12 e 13, nos termos da alínea c) do nº-2 do artigo 25º dos estatutos do MpD.

A mesma fonte, assegurou que a continuidade de Jorge Santos na presidência da Assembleia Nacional, foi uma proposta apresentada por Ulisses Correia e Silva e que mereceu uma votação favorável por parte da Comissão Política Nacional do MpD.

No entanto, esclareceu que essa proposta vai ainda ser apreciada pelo grupo parlamentar do MpD, “que terá uma palavra a dizer”, para definir os outros cargos da mesa da Assembleia Nacional.

“Há decisões que competem aos órgãos nacionais do partido e os dirigentes, os militantes e os deputados também têm esse dever de respeitar as decisões dos órgãos nacionais”, clarificou Filomena Delgado.

Já no caso de Carlos Veiga que concorre as eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, a mesma fonte sustentou que o partido decidiu pelo seu apoio devido ao seu “percurso e por tudo feito pela história do partido e do País”.

“É um candidato que nos oferece todas as garantias para ser um bom Presidente da República, para servir o País em conformidade com Constituição”, explicitou.