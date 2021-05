Sismo de magnitude 6,6 atinge a costa de Sumatra, na Indonésia

14/05/2021 12:54 - Modificado em 14/05/2021 12:54

Não foi emitido alerta de tsunami.

© iStock

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter atingiu a costa noroeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, esta sexta-feira, anunciou o Centro de Pesquisa Alemã de Geociências.

De acordo com a Reuters, até ao momento, não foi emitido nenhum alerta de tsunami.

O terramoto ocorreu às 13h33, horas locais, 7h33, em Portugal Continental, a uma profundidade de 10 quilómetros.

Também hoje foi registado um sismo de magnitude 6 no nordeste do Japão, sem que as autoridades emitissem um aviso de tsunami ou informações de danos graves.

Recorde-se que a 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na costa noroeste da ilha de Sumatra desencadeou um tsunami que matou mais de 230 mil pessoas na Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e outros nove países.

Por Notícias ao Minuto