Seychelles: Aumento de casos na zona mais vacinada do mundo preocupa OMS

13/05/2021 21:42 - Modificado em 13/05/2021 21:42

Mais de 30% dos novos casos de Covid-19 reportam-se a pessoas que já tinham sido vacinadas com duas doses da vacina contra a Covid-19.

© Shutterstock

As ilhas Seychelles são uma das regiões do mundo com maior número de pessoas vacinadas. Contudo, o surgimento de novos casos de Covid-19 está a preocupar as autoridades de saúde.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse, esta terça-feira, que irá rever os dados relacionados com o novo coronavírus nas Seychelles, um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico. Isto acontece depois de o Ministério da Saúde ter dito que mais de um terço das pessoas que testaram positivo à doença na semana de 8 de maio já estavam totalmente imunizadas contra a doença.

As Seychelles têm sido elogiadas pela forma bem sucedida como desenvolveram o seu plano de vacinação, gabando-se de já terem vacinado grande parte da sua população. Trata-se de uma das regiões do mundo mais vacinadas, à frente de países como Israel e o Reino Unido.

A maioria das pessoas vacinadas recebeu a vacina Sinopharm da China, bem como a vacina da AstraZeneca (conhecida como Covishield localmente, uma versão produzida na Índia). No total, as Seychelles, com uma população de mais de 97.000 habitantes, registaram pouco menos de 8.200 casos e 28 mortes durante a pandemia.

Na segunda-feira, porém, o Ministério da Saúde das Seychelles comunicou um aumento acentuado no número de casos. A 30 de abril registavam-se 120 novos contágios, e uma semana depois eram já 300.

O ministério da Saúde fez saber que 63% destes novos casos ou não tinham sido vacinados ou tinham recebido apenas uma dose da vacina SinoPharm ou de Covishield, mas 37% das novas infeções foram em pessoas que tinham recebido ambas as doses.

Há, ainda, a assinalar que destes casos, todos os que precisaram de ser internados eram pessoas sem qualquer dose da vacina, não havendo porém registo vítimas mortais.

O ministro admite, contudo, que a situação é preocupante dado que o índice de transmissibilidade tem vindo a aumentar, algo que não seria expetável de uma população altamente vacinada.

Por Andrea Pinto em Notícias ao Minuto