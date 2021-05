Carlos Veiga candidata-se a Presidente da República com apoio do MpD

13/05/2021 21:02 - Modificado em 13/05/2021 21:02

Os órgãos do Movimento para a Democracia (MpD) aprovaram o apoio à candidatura de Carlos Veiga, ex-primeiro-ministro e antigo líder do partido, à Presidência da República de Cabo Verde para as eleições presidenciais de 17 de outubro.

O apoio à candidatura de Carlos Veiga foi aprovado quarta-feira pela Comissão Política Nacional, principal órgão do partido, e pela direção nacional do MpD, e surge a praticamente cinco meses das próximas eleições presidenciais.

Carlos Veiga, 71 anos, foi o primeiro primeiro-ministro eleito em Cabo Verde (1991) e na apresentação da sua terceira candidatura presidencial (depois de falhar a eleição em 2001 e 2006) preferiu não pedir o apoio do MpD, partido que fundou e liderou.

“Todos sabem de onde eu venho no espetro político cabo-verdiano. Mas no cumprimento da letra e do espírito da Constituição, proponho-me ser um candidato apartidário e serei um Presidente da República acima dos partidos. A minha camisola será, como aliás sempre foi, a da seleção nacional”, afirmou, aquando da apresentação como candidato.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República, conforme previsto na Constituição.

Na corrida eleitoral, Carlos Veiga terá pela frente, José Maria Neves, ex-primeiro-ministro (2001 a 2016) e ex-presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

NN/Lusa