Futebol: Cabo Verde defronta Senegal no mês de junho em jogo amigável

13/05/2021 15:24 - Modificado em 13/05/2021 15:25

A Federação Senegalesa de Futebol anunciou a realização de um amistoso na primeira semana de junho entre as seleções do Senegal e de Cabo Verde a ser disputado no Stade Lat Dior de Thiès.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, de acordo com o diário senegalês “Le Quotidien”, já confirmou a ida dos “Tubarões Azuis” a Dakar para este amigável a ser disputado a 06 ou 07 de junho.

O jogo amigável entre estas duas seleções enquadra-se no plano de preparação da Federação Senegalesa de Futebol que tem programado dois jogos amigáveis, com vista os trabalhos de preparação para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2022, onde Cabo Verde vai estar presente e que se realiza em janeiro nos Camarões.

De realçar que Cabo Verde inicia em setembro a corrida de qualificação para o Mundial de 2022 a disputar no Catar.