UEFA confirma final da Champions no Dragão com 12 mil adeptos

13/05/2021 14:03 - Modificado em 13/05/2021 14:03

Manchester City e Chelsea medem forças na cidade do Porto.

AUEFA confirmou, esta quinta-feira, que a final da Liga dos Campeões será disputada no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, a 29 de maio. As bancadas vão ter 12 mil adeptos, seis mil do Manchester City e outros tantos do Chelsea.

A UEFA refere que as autoridades portuguesas e a Federação Portuguesa de Futebol ofereceram uma solução “rápida” e “harmoniosa”, depois da Turquia, onde seria disputada a final, ter entrado na lista vermelha do Reino Unido de países para viajar.

Assim sendo, anuncia a UEFA, jogadores e adeptos que marquem presença na final da Champions no Porto não terão de cumprir período de quarentena no regresso a Inglaterra.

“Mais uma vez recorremos aos nossos amigos de Portugal para ajudar a UEFA e a Liga dos Campeões. Estou, como sempre, muito grato à FPF e ao Governo português por terem concordado em organizar o jogo de forma tão rápida”, explicou Aleksander Čeferin, presidente da UEFA.

A UEFA explica, ainda, que serão colocados à venda 12 mil bilhetes, mas o número de adeptos presentes nas bancadas do Estádio do Dragão poderá ser ajustado.

Manchester City e Chelsea vão, assim, medir forças no Porto e um deles conquistará a Liga dos Campeões, um ano depois de Lisboa ter acolhido a final da maior prova de clubes. No City, recorde-se, jogam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Tudo acontece dia 29 de maio às 20 horas no Dragão.