Xadrez: Sorteio da Fase Nacional da Taça de Cabo Verde realiza-se no sábado em Santo Antão

12/05/2021 20:39 - Modificado em 12/05/2021 20:39

O concelho da Ribeira Grande de Santo Antão vai acolher no próximo sábado, 15, o sorteio da Fase Nacional da Taça de Cabo Verde 2021, com os oito xadrezistas das cinco ilhas que participaram na fase regional.

O concelho da Ribeira Grande de Santo Antão, receberá a Fase Nacional que se disputa de 28 de maio a 1 de junho.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), o sorteio vai ser realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Grande em Santo Antão, com a condicionante que xadrezistas da mesma ilha não se podem defrontar na 1.ª eliminatória.

Por isso, a FCX decidiu ter dois potes, contendo os nomes dos 8 jogadores e a quem serão atribuídos números de 1 a 8, sendo que no pote A estarão os jogadores de Sal e S. Vicente a quem serão atribuídos os números de 1 a 4. Já o pote B estarão os jogadores de Santo Antão, Praia e S. Nicolau a quem serão atribuídos os números de 5 a 8.

Conforme a mesma fonte, o sorteio inicia-se colocando nos potes A e B, os respetivos nomes, enquanto que num terceiro pote serão colocados os algarismos de 5 a 8.

“Começa-se por retirar do Pote com os algarismos, um dos seus elementos, cujo algarismo irá corresponder a um nome a retirar seguidamente do pote B. Procede-se de igual modo até que sejam atribuídos algarismos aos jogadores do Pote B. Seguidamente, no Pote dos algarismos, são colocados os algarismos de 1 a 4. Retira-se novo algarismo do respetivo pote a que se fará corresponder um nome a retirar do pote A” diz a FCX.

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez informa que antes do início do sorteio, fará a entrega da Taça de Cabo Verde à Câmara Municipal da Ribeira Grande, que a guardará até que a mesma seja entregue ao vencedor.