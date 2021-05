São Vicente ultrapassa os 4 mil casos acumulados de covid-19

12/05/2021 20:25 - Modificado em 12/05/2021 20:25

A ilha de São Vicente já ultrapassou os 4 mil infetados pelo novo coronavírus vírus, sendo que esta quarta-feira, 12, foram notificados mais 31 novos casos, elevando para 4.018 os casos acumulados da doença, conforme dados oficiais.

Conforme dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a ilha de São Vicente teve nas últimas 24 horas mais 31 novos casos de infeção pela covid-19, que saíram do processamento de 160 amostras por parte do laboratório de virologia da ilha.

No entanto, o número de casos ativos de Covid-19 diminuiu nas últimas 24 horas em São Vicente, para os 350, isto após a notificação hoje de mais 59 pessoas que saíram do isolamento.

Com estes dados São Vicente tem o registo de uma média de 334,8 casos por mês, desde que foi noticiado o primeiro caso a 3 de abril a uma cidadã de nacionalidade chinesa. A ilha tem neste momento um acumulado de 4.018 casos, ainda 3.647 recuperados e 42 óbitos.

São Vicente continua sendo o segundo foco de propagação da covid-19 no país, visto que a ilha de Santiago é de longe a ilha com maior número de casos ativos da doença com 1.566, ou seja, mais de metade dos casos ativos a nível nacional que são 2.851.