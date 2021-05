Covid-19: Cabo Verde com quase o dobro de casos da soma de três dos PALOP

12/05/2021 13:51 - Modificado em 12/05/2021 13:52

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, dos países africanos que têm o português como língua oficial, Cabo Verde tem quase o dobro de casos de covid-19 que a Guiné-Equatorial, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe em conjunto.

De acordo com os dados nas últimas 24 horas divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o nosso país tem um acumulado de 26.709 casos positivos de covid-19, enquanto que a Guiné-Equatorial soma 7.694, Guiné-Bissau com 3.739 casos e São Tomé e Príncipe com 2.314 infetados.

Somando os casos destes três países o total de infetados é de 13.747, enquanto que Cabo Verde caminha a passos largos para os 27 mil infetados, visto que os números diários não param de aumentar em todas as ilhas, com maior incidência em Santiago e São Vicente.

Entre os PALOP, o nosso país só é superado por Moçambique com 70.267 casos já registados e Angola com 29.146 casos acumulados da infeção pelo SARS-Cov-2.

Já em número de mortes, Moçambique regista 826, seguindo-se Angola (639), Cabo Verde (236), Guiné Equatorial (112), Guiné-Bissau (67) e São Tomé e Príncipe (35).