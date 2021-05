Arlindo do Rosário: “Os enfermeiros já são uma força e uma voz para liderar”

12/05/2021 13:33 - Modificado em 12/05/2021 13:33

Foto: INFORPRESS

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, disse hoje no Mindelo, que os “enfermeiros já são uma força e uma voz para liderar” e que num “futuro próximo”, a aposta será na especialização da classe.

Declarações feitas por Arlindo do Rosário, no Hospital Baptista de Sousa, no Mindelo, durante a cerimónia da abertura do encontro de reflexão em comemoração ao Dia Internacional dos Enfermeiros, onde apontou os vários ganhos conseguidos ao longo dos anos por esta classe em Cabo Verde.

Nisto sustentou que o Governo implementou a carreira da enfermagem, apoiando na realização de mestrados em várias áreas, entre elas materno-infantil, saúde pública, enfermagem comunitária, comparticipando em 40% no pagamento das propinas.

O ministro também salientou que houve a reclassificação de 60 enfermeiros, que fizeram o complemento de licenciatura, permitindo o seu enquadramento na carreira, lembrando ainda que esta classe foi a que “mais cresceu” nos últimos cinco anos, estando neste momento “mais de 900 enfermeiros” no Serviço Nacional de Saúde (SNS), sendo que 50 por cento (%) deste número entrou no período de 2016-2021.

Arlindo do Rosário, afirmou ainda que o executivo vai “prosseguir o diálogo com a classe, auscultá-la, ouvir e debater propostas”, para que sejam definidas as melhores estratégias com vista a arranjar soluções cada vez mais assertivas”.

“Estou convicto de que os enfermeiros já são uma força e uma voz para liderar. Regozijo com a aprovação da lei que cria a Ordem dos Enfermeiros e num futuro próximo, a aposta clara será na especialização, continuando a formação contínua e criando ambientes para o trabalho com equipas multidisciplinares” concluiu Arlindo do Rosário.